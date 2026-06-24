ふんわりとした血色感と透明感を演出することで人気を集めるEnamor（エナモル）の「メロウメルティングチーク」から、待望の限定色が2026年7月15日（水）に登場します。発売以来、国内外累計11冠を獲得したブランドを代表するチークに加わるのは、トレンド感たっぷりのミルキーカラー2色。やわらかな発色で肌になじみ、自然な多幸感メイクを叶えてくれる注目アイテムです♡ 話題の人気チーク