JR東海によりますと、山梨県で最大震度6弱を観測した地震の影響で、東海道新幹線は一時、▼上りが愛知県の豊橋駅から東京駅まで、▼下りが東京駅から名古屋駅までの間で運転を見合わせていましたが、このあと午前0時50分ごろ、全線で運転を再開する見込みだということです。ただJR東海は、帰宅が難しかったり宿泊施設を確保できない乗客のため、新幹線の車内で休むことができる「休憩用列車」を東京駅で2本、名古屋駅で1本を手配す