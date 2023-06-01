JR東海によりますと、山梨県で震度6弱を観測した地震の影響で、東海道新幹線は下りの東京から名古屋、上りの豊橋から東京で運転を見合わせています。運転再開は午前0時50分頃の見込みだということです。JR東日本によりますと、特急「あずさ」と「かいじ」の一部の列車と、中央本線が山梨県の酒折から小淵沢の間の上下線で運転を見合わせていて、いずれも運転再開見込は立っていません。甲府駅より少し東京寄りの地点で列車が一本立