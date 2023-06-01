26日の日経平均株価は25日の大幅上昇から一転し、史上3番目の下げ幅となりました。平均株価は、取引開始直後から値下がりし、一時3700円以上下落する場面も見られました。オープンAIの上場延期の報道を受け、相場をけん引していたAI・半導体関連株が大幅安となりました。また、平均株価が25日に3000円以上値上がりした反動で、利益を確定する売りが広がったことも相場を押し下げました。平均株価は、終値でも3000円以上値下がりし