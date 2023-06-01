26日午後10時29分ごろ、山梨県富士河口湖町で最大震度6弱を観測する非常に強い地震がありました。山梨県甲府市にいる平山アナウンサーに、被害の状況を伝えてもらいます。甲府市中心部からお伝えします。壁が崩落したビルの近くにいますが、こちらのビルは3階建てでしょうか、建物の壁が広い範囲で崩れ落ち、鉄筋がむき出しの状況になっています。車道が片側にわたり、崩落したがれきが広がっています。先ほど警察官が、再び崩落の