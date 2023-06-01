26日午後10時半ごろ、山梨県の東部富士五湖を震源とする地震があり富士河口湖町で最大で震度6弱を観測しました。JR甲府駅の構内に来ています。JR身延線や中央線は全線で運転を見合わせています。甲府駅構内では混乱した様子などは見られません。甲府市丸の内2丁目では、ビルの外壁の一部が崩落していて地震の影響によるものとみられます。最大震度6弱を観測したのは富士河口湖町で、大月市で震度5強、富士吉田市や甲州市、西桂町な