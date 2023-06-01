JR東海によると、山梨県で発生した最大震度6弱の地震の影響により、東海道新幹線の上りで豊橋〜東京間、下りで東京〜名古屋間で運転を見合わせを行っていた。当初、27日午前0時50分ごろの再開見込みとしていたが、点検に時間を要しているため、時刻を1時10分ごろに変更と発表した。26日午後10時29分頃、山梨県を震源とする大きな地震があり、山梨県の富士河口湖町で震度6弱を観測した。震源は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは