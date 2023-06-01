元ＡＫＢ４８の板野友美（３４）が２６日、妹の板野成美（３０）との“ディズニー双子コーデ”を披露した。自身のインスタグラムに、「ほんとの姉妹でディズニーコーデ」と新規投稿。「デニム＋赤＋ドット♡みんなもディズニーコーデしてね」と呼びかけて、顔を寄せ合う姉妹２ショットを添えた。ミニーマウスの耳カチューシャでそろえて、友美は白、成美は黒の色違いドット柄トップス。首にかけた赤いサマーニットも、