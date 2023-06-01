警察庁によりますと、山梨県で最大震度6弱を観測した地震の影響で、きのう（26日）午後11時10分時点で、「外壁が崩れた」「信号が消えている」などの110番通報が、山梨県、神奈川県、静岡県であわせて20件入っているということです。警察庁は午後10時30分に警備局長をトップとする「災害警備本部」を立ち上げていて、被害などの情報収集にあたっています。