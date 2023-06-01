26日午後10時29分ごろ、山梨県富士河口湖町で最大震度6弱を観測する非常に強い地震がありました。交通にも影響が出ています。JR新宿駅前には記者の成澤さんがいます。JR東日本によりますと、地震の影響で、東京から山梨方面に向かう「かいじ」などの一部の特急が運転を見合わせています。また、JR東海によりますと、東海道新幹線は東京ー静岡間で現在、運転を見合わせています。運転再開のめどはたっていないということです。東北