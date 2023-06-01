26日午後10時29分ごろ、山梨県富士河口湖町で最大震度6弱を観測する非常に強い地震がありました。不安な夜を過ごされている方も多いと思います。最新情報をまとめました。気象庁によりますと、午後10時29分ごろ、山梨県で最大震度6弱を観測する地震がありました。震源は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。最大震度は6弱で山梨県富士河口湖町。また、山梨県大