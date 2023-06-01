台風接近前から、近畿など西日本で記録的な大雨となっています。27日は、「ダブル台風」が関東を直撃する恐れがあり、厳重な警戒が必要です。台風の湿った空気の影響で梅雨前線が活発になり、各地で非常に激しい雨となっています。京都府の鴨川などでは一時「レベル4 氾濫危険警報」が発表されました。27日はさらに「ダブル台風」が関東などを直撃する見込みです。台風8号は27日朝にかけ、関東にかなり接近する恐れがあります。ま