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ＮＹ各市場０時台ダウ平均は小幅高ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式26日（NY時間11:22）（日本時間00:22） ダウ平均51970.81（+50.19+0.10%） ナスダック25329.11（-29.49-0.12%） CME日経平均先物69695（大証終比：+85+0.12%） 欧州株式26日GMT15:22 英FT100 10494.32（-35.57-0.34%） 独DAX 24627.80（-367.03-1.47%） 仏CAC40 8364.90（-66.71-0.79%） 米国債利回り