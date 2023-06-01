震度5弱を観測した山梨県甲府市の市役所などによりますと、この地震によって市内のビルの外壁が崩れて道に散乱しているということで、宝一丁目付近の道路が一部通行止めになっているということです。また、けが人の情報は午前0時時点で入ってきていないということです。