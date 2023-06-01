【ロンドン共同】国際海事機関（IMO）のドミンゲス事務局長は26日、オンラインで記者会見し、一時停止中のホルムズ海峡周辺の船舶退避計画について「船舶を攻撃の標的にしないとの保証が確認でき次第、再開する」と表明した。