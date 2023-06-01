ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２６日、４日間の予選を終了。準優に進出する１８人が決定した。宮地元輝（３９＝佐賀）は前半２Ｒ、５コースからまくりを決めて１着。２号艇の１０Ｒでは２着を確保し、３日目終了時点の９位タイから２位に急浮上した。舟足も「乗りづらかったけど、進んでる。序盤を思えばだいぶ良くなっている。中堅上位は安く見積もってもある。乗り心地を求めたい」と戦えるレ