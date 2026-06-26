好きな食べ物や趣味を覚えていてくれる男性は、意外と多いもの。でも、本命相手かどうかが本当に表れるのは、“好きなこと”よりも“苦手なこと”かもしれません。男性は本命相手に対して、できるだけ嫌な思いをさせたくないと考えるようになります。苦手なことほど、記憶に刻まれる男性は本命相手の「人混みが苦手」「辛いものが苦手」「朝が弱い」といった何気ない一言も、いつの間にか覚えているもの。これは、単純な記憶力の良