自分は「いい女だ」と自信がある女性に限って、意外と男性からモテないことがあるもの。そこで今回は、男性が「付き合えない」と感じる女性の特徴について紹介しましょう。｜自己中なところが目立つ好きな男性とのコミュニケーションを振り返った時、コミュニケーションが一方通行になっていませんか？男性の話を聞き流して別の話題に変えてしまったり、男性が相談してきた時に冗談で適当にあしらってしまったりなどしていると、男