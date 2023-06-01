ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は４日間の予選を終了。準優に進出する１８人が決定した。３日目まで山口剛、井口佳典、塩田北斗、吉田拡郎の４人が得点率トップを並走。予選最終日となった４日目、井口は４Ｒ転覆と１０Ｒ５着、山口は１１Ｒで６着で後退。１２Ｒに出場する吉田拡と塩田の一騎打ちとなった。結果は塩田５着。２着に踏ん張った吉田拡が予選トップ通過を果たした。舟足に関しては「伸