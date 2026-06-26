「彼のことが、本当に好きだった」はずなのに、いざ関係を振り返ったとき、ふと違う感情に気づくことも。それは、“彼が好きだった”という気持ちではなく、“彼に選ばれたかった”という気持ちです。不倫関係では恋愛感情と承認欲求が重なりやすく、自分自身でもその違いが見えにくくなることがあります。“特別な存在”になりたかっただけ家庭がある男性から選ばれる。それは良い悪いの話ではなく、自分が特別な存在になれたよう