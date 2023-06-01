【サキュバス ミエル 1/6完成品フィギュア】 2027年1月 発売予定 価格： 通常版27,999円（税込） 豪華版31,999円（税込） 撮影：東京フィギュアギャラリー 東京フィギュアは、Rencontreより2027年1月に発売予定の1/6スケールフィギュア「サキュバス ミエル」の彩色原型を東京・秋葉原の「東京フィギュアギャラリー」にて展示してい