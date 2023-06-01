【北京＝東慶一郎】中国・北京で最も高い１０８階建てのビルに２６日午後、小型飛行機が衝突し、破片が地上に落下した。香港紙・明報などが報じた。同日夜時点で中国当局の公式発表はなく、負傷者数など衝突の詳しい状況は明らかになっていない。このビルは北京市中心部にある政府系複合企業・中国中信集団の本社で、高さは５２８メートル。周囲にはオフィスビルなどが立ち並ぶ。ロイター通信は配達業者の話として、午後６時頃