気象庁は、山梨県で震度6弱を観測した地震のあと、富士山の火山活動に大きな変化はみられないとしています。【映像】地震発生の中央道の様子（実際の映像）また、地震の前にも異常は確認されていませんでした。地震は山頂から離れた場所で発生していて、引き続き、富士山の監視を続けるとしています。（ANNニュース）