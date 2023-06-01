山梨県で最大震度6弱を観測した地震の影響で、東海道新幹線は27日午前0時現在、▼上りが愛知県の豊橋駅から東京駅まで、▼下りが東京駅から名古屋駅までの間で運転を見合わせています。設備の点検や安全確認に時間がかかっているためで、運転再開の見込みは立っていません。そのためJR東海は、帰宅が難しかったり宿泊施設を確保できない乗客のため、新幹線の車内で休むことができる「休憩用列車」を東京駅で2本、名古屋駅で1本を手