気象台は、27日午前0時09分に、暴風警報を銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市などに発表しました。北東部、南部の海上では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■千葉市●強風注意報■銚子市●暴風警報【発表】■市川市●強風注意報■船橋市●強風注意報■館山市●暴風警報【発表】■木更津市●強風注意報■松戸市●強風注意報■野田市●強風注意報■茂原市●強風注意報■成田市●強風注意報■佐倉市●強風