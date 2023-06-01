26日午後10時29分頃、最大震度6弱を観測する地震がありました。津波の心配はありません。 震源は山梨県東部・富士五湖で深さは20km地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。 この地震の影響により、東海道新幹線は一部区間で運転を見合わせています。 27日午前０時６分時点の見合わせ区間は、上り：豊橋～東京間下り：東京～名古屋間です。 三島駅～新富士駅間の一部区間では、現在も