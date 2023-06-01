気象台は、27日午前0時09分に、波浪警報を銚子市、館山市、木更津市、旭市、勝浦市などに発表しました。北東部、南部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■千葉市●波浪注意報■銚子市●波浪警報【発表】■市川市●波浪注意報■船橋市●波浪注意報■館山市●波浪警報【発表】■木更津市●波浪警報【発表】■旭市●波浪警報【発表】■習志野市●波浪注意報■勝浦市●波浪警報【発表】■市原市●波浪注意報■鴨川