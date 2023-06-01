1996（平成8）年6月27日、世界のオペラ界を代表する三大テノール歌手、（左から）ホセ・カレーラス、プラシド・ドミンゴ、ルチアーノ・パバロッティが来日、都内のホテルで記者会見した。29日の日本初共演を前に、パバロッティが「温かい歓迎を受け感謝している」と述べるなど、3人は息の合ったところを見せた。