横浜市役所（資料写真）梅雨前線と相次いで接近する台風８号、７号で大雨が見込まれるのを受け、横浜市は２６日午後８時、１８区の計２７カ所に避難所を開設した。各区の避難所は以下の通り。【鶴見区】鶴見区役所【神奈川区】神奈川区役所【西区】西区役所【中区】中区役所【南区】清水ケ丘地域ケアプラザ、六ツ川一丁目コミュニティハウス、永田地区センター【港南区】野庭地区センター、永谷地区センター、港南