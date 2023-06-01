台風７号と８号に備え、避難泊地の油壺湾に停泊する漁船＝２６日午後０時５分ごろ、三浦市三崎町小網代台風７号と８号の接近に伴い、県内唯一の避難泊地である三浦市の油壺湾（同市三崎町小網代）では２６日、漁船が整然と並び強風や高波に備えた。湾を管理する県東部漁港事務所によると、同湾は県の漁港管理条例で唯一、避難泊地に指定されている。漁船は２５日ごろから入り始め、２６日正午時点で約５０隻が避難しているとい