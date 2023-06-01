ウエスタンデジタルは水曜日安値圏＝米国株個別 デジタルソリューションプロバイダーのウエスタンデジタル＜WDC＞が大幅安。昨日の７３０ドルを超える上昇後、いったん下げてもみ合い。今朝はさらに下げて水曜日安値に迫っている。 ウエスタンデジタル＜WDC＞614.58（-60.81-9.00%）