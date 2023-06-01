27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比130円高の6万9740円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては379.12円高。出来高は1万959枚となっている。 TOPIX先物期近は3997.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は34.14ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物