震度5強を観測した山梨県大月市によりますと、倒木や落石の情報が3件寄せられているということですが、これまでにケガ人の情報は入っていないということです。大月市では、七保町にある寺院の近くで落石があったということですが、ケガ人の情報は入っていないということです。また、初狩町でも50センチほどの石、数個の落石が確認されているということです。