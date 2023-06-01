震度6弱を観測した山梨県富士河口湖町では、60代から70代の女性1人が転倒してけがをしました。【映像】山梨県で最大震度6弱 地震発生の瞬間 中央道の様子県内では、ほかにも忍野村で80代の女性が転倒しけがをしたほか、富士吉田市で90代の女性が落下物が頭に当たりけがをしました。（ANNニュース）