木原官房長官は26日、山梨県で最大震度6弱を観測した地震について「富士山の火山活動に異常は確認されていない」と説明しました。木原稔 官房長官「山梨県富士河口湖町において最大震度6弱の強い揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。現時点において、富士山の火山活動に異常は確認されておりません」木原官房長官は26日、山梨県で最大震度6弱の地震を観測したことを受け、緊急の記者会見を開き、「富