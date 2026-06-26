山梨県で最大震度6弱の地震を観測したことを受け、防衛省・自衛隊は、山梨地方協力本部と陸上自衛隊・東部方面特科連隊から連絡員を山梨県庁に派遣しました。関係者によりますと、自衛隊のヘリコプターは天候不良のため飛行ができず、上空からの情報収集活動ができていないということです。また、午後11時30分現在で、自治体からの災害派遣要請は出ていないということです。