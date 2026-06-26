JR東海によりますと山梨県で震度6弱を観測した地震の影響で東海道新幹線は下りの東京から名古屋、上りの豊橋から新横浜で運転を見合わせています。設備点検を行っているため運転再開のメドは立っていないということです。JR東日本によりますと、東北、上越、北陸の各新幹線は一部の区間で遅れが発生しています。また在来線では中央本線が山梨県の酒折から小淵沢の間の上下線で運転を見合わせていて、運転再開見込みは立っていませ