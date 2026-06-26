気象庁は、富士山と離れた場所で地震が発生していて、火山活動との関連はないとみられるとしています。富士山の火山活動に異常は確認されていないということです。また東京大学地震研究所の酒井慎一教授は今回の地震について、「フィリピン海プレートなどが陸のプレートに沈み込んでいる場所で起きた地震で数年に1度は大きな地震が起きる。しばらく地震が続く可能性もあり、震度5弱や4の地震が今後も続く可能性があるため、注意し