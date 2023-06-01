【映像】山梨県で最大震度6弱 地震発生の瞬間 中央道の様子午後10時28分頃 山梨県東部・富士五湖を震源とする最大震度6弱の地震がありました。地震の規模を示す マグニチュードは5.6で、震源の深さは20キロ。各地の震度は震度6弱が山梨県富士河口湖町、震度5強が山梨県大月市、震度5弱を神奈川県、静岡県の各地で観測しました。この地震による津波の心配はありません。東海道新幹線は停電の影響で下りは東京駅と