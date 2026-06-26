山梨県で26日午後10時29分ごろ最大震度6弱の地震が発生したことを受け、午後11時30分から木原稔官房長官が記者会見を開いた。【映像】地震発生の中央道の様子（実際の映像）木原長官は、現時点で富士山の火山活動に異常は観測されていないとした。また、浜岡原発を始めとする原子力施設にもいまのところ異常はないという。人的、物的被害は調査中とした。（ABEMA NEWS）