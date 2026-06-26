26日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。山梨県の富士河口湖町では震度6弱を観測したほか、震度5強の揺れを大月市で観測しました。震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは、約20km。地震の規模を示すマグニチュードは、5.6と推定されています。JR東海によりますと、この地震の影響で、東海道新幹線の上り線は地震直後から、静岡駅から東京駅、下り