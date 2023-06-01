純烈の弟分「モナキ」が27日、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Aタイプのカップリング曲「こんなもんじゃねぇ」のミュージックビデオ（MV）を公開した。お披露目までのドキュメンタリー映像はYouTubeで公開されているが、MVではオーディション開催からデビューのステージに至るまでの約2年間の映像が使用されている。4月8日のデビューからわずか2カ月で、テレビ朝日で地上波初の冠番組「モナキ純度100％」を6