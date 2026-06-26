26日午後10時29分ごろ山梨県で最大震度6弱を観測した地震について、気象庁は現在のところ富士山の観測データに変化はなく、火山活動に特段の変化はないとしています。富士山の火山活動に詳しい元火山噴火予知連絡会会長の藤井敏嗣東京大学名誉教授は、「今回の地震は震源地から約20キロは富士山と離れているため富士山の火山活動とは関係ない」「震源地に近い道志村などは山岳地帯で、大雨の影響で崖崩れの危険性もあるため、そち