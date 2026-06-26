26日午後10時29分ごろ山梨県東部・富士五湖を震源とする最大震度6弱の地震の影響で、静岡県内の高速道路に影響が出ています。ネクスコ中日本によりますと、東名高速沼津IC～富士ICの上下線と、新東名高速長泉沼津IC～新富士ICの上下線が通行止めとなっています。