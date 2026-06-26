JR東海によりますと、東海道新幹線は、東京−静岡駅間で停電が発生した影響で現在、運転を見合わせています。停電はすでに復旧したということですが、設備点検や安全確認に時間がかかっているということで、現在のところ、運転再開の見込みはたっていません。