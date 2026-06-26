地震による交通への影響で、情報が更新されました。JR東日本によりますと、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線は一時、一部の区間で列車を緊急停止させ運転を見合わせていましたが、さきほど午後10時45分、安全を確認できたとして全ての区間で運転を再開しました。現在、いずれも一部の列車に遅れが出ているということです。