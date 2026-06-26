山梨県で最大震度6弱の地震を観測したことを受け、高市総理は揺れの強かった地域の住民らに対し、引き続き、同程度の地震の発生に注意するよう呼びかけました。高市総理「政府としては地震発生後、直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室を設置するとともに、関係省庁の局長級による緊急参集チームを招集し、被害状況の把握と救命救助等の災害応急対策に総力を挙げて取り組んでおります」山梨県で最大震度6弱の地震を受け、高市総