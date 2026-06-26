東京電力パワーグリッドによりますと、関東地方では先ほどの地震による停電は現在のところ確認されていないということです。午後11時20分時点で、山梨県や神奈川県、千葉県など関東地方ではおよそ3200軒あまりが停電していますが、大雨の影響などによるものとみられるということです。揺れの大きかった地域でも、今のところ設備の故障などは見つかっていないということです。