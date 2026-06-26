山梨県で震度6弱を観測した地震を受け、高市総理大臣は「人命第一の方針のもと、対応に万全を期す」と述べました。【映像】山梨県で最大震度6弱 高市総理がコメント高市総理は、午後11時15分ごろ官邸で報道陣の取材に応じました。高市総理は、地震を受け関係省庁に早急に被害状況を把握すること、政府一体で被災者の救命・救助などに全力で取り組むこと、避難や被害に関する情報提供を行うことの3点を指示したと明らかにしま