バンダイスピリッツは、『ウルトラマンテオ』より「S.H.Figuarts ウルトラマンテオ」(7,150円)を発売する。2026年7月1日から予約受け付けが開始となり、2026年12月発売予定。2026年12月発売予定「S.H.Figuarts ウルトラマンテオ」(7,150円)ウルトラマンシリーズ60周年×S.H.Figuartsウルトラマンシリーズ10周年！「ウルトラマンテオ」がS.H.Figuartsシリーズに登場。円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと立体化。劇中のプ